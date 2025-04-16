Beylikdüzü'nde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi: CHP lideri Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu

Yayınlanma: 16.04.2025 - 20:14

Güncelleme: 16.04.2025 - 23:57

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacaklarını duyurmuştu.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ikincisi Şişli'nin ardından bu akşam Beylikdüzü'nde düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE: MİLLET BÜYÜKTÜR!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından kürsüye geldi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ilçenin evlatlarına, İstanbul'un iradesine, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkan cesur insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Mart darbesine direnenlerle, 19 Mart çarşamba akşamı başlayıp 26 Mart gününe kadar 7 gün 7 gece Saraçhane'de İstanbul'un iradesine Türkiye'nin yarınlarına sahip çıktık. O gün İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ona sahip çıkmak için toplanan milyonlara şöyle seslendik: 'Millet büyüktür, milletin iradesi her şeyin üzerindedir' dedik.

Şimdi buradan o büyük yürüyüşün başladığı yerden bir kez daha sesleniyor: 'Millet büyüktür, millet büyüktür, millet büyüktür!'

Biz buraya bir miting yapmaya geldik ama gözün gördüğü, görmediği yerde onbinler yüzbinler var. Bize toplanmayın dediler her gün daha çok olduk. Artık bitti dediler ama biz söyledik ki 'Biz bitti demeden bitmeyecek' Ekrem başkan, Murat başkan çıkmadan bitmeyecek. Durmayacağız. Sinmeyeceğiz. Susmayacağız.

Şu muhteşem birlikteliğe bakın. Burada miting yapıyoruz sananlara şunu söyleyelim: 19 Mart darbesi sonrası biz miting yapmıyoruz, eylem yapıyoruz. Sonuç alana kadar da süreceğiz. Önümüze erken seçim sandığı gelince sonuç almış olacağız.

Beylikdüzü'ndeyiz herkes kimin ne olduğunu biliyor. Sahtekarı herkes yuhluyor Murat Başkanı alkışlıyor. Sağcısı solcusu, muhafazakarı Alevisi hepimiz birlikteyiz. Biz Ümit Özdağ'ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Ekrem İmamoğlu'nun da özgürlüğünü savunuyoruz. 19 Mart'tan bu yana milletin hazinesini yakıyorlar.

Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kiyayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!

Türkiye'nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar. Kıymetli mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin altın kuşak yetiştirdiği, liyakatli öğretmenleri alıp, ikitdara sadakatle bağlı öğretmenleri getiriyorlar. Lisede direnen öğrencilerin arkasındayız. Öğretmenlerin mezunların arkasındayız. Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız, şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini yarınlarını tehdit ediyorsunuz.

"İMAMOĞLU CHP'NİN TEK SEÇENEĞİ"

"Karşımızda bir cunta var. Ona karşı dimdik ayakta duracağız. O cuntayı dağıtana, Ekrem Başkanı alana, seçim sandığını da getirene kadar durmayacağız. Bize soruyorlar 'A planınız, B planınız var mı?' diye. CHP'nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE 3T ÇAĞRISI

"Devlet Bahçeli'ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum. 3 T'ye var mısın Sayın Bahçeli? Terörsüz Türkiye'ye evet, tutuksuz yargılamaya evet, TRT'den canlı yayına evet...

Ben Terörsüz Türkiye'ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT'den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın."

ÖZGÜR ÇELİK, İMAMOĞLU'NUN MESAJINI OKUDU: 'DİMDİK AYAKTAYIM'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilk olarak kürsüye geldi. Özgür Çelik kürsüde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu:

"Beylikdüzü evim, acıyı, sevinci, kavgayı, heyecanı, öfkeyi paylaştığım ailem, projeleri ile planları ile meydanları ile beni çalıştıran bana öğreten beni yetiştiren okulum, sen çok güzelsin. Çok vicdanlısın. Çok vefalısın. Bana yoldaşlık ediyorsun. Adım atmadığım sokağın kalmamış Beylikdüzü. Beni evlerinde ağırlayan sofralarına kabul eden kardeşlerim, bana kazandırdığın dostlarla arkadaşlarla bizi bir ekip yapan takım yapan Beylikdüzü. Bizi eğittin, bize öğrettin, bizi büyüttün.

Önümüze bir yol, bir hedef koydun. Bize hizmet etmeyi öğrettin. Siyasetin partizanlık değil, hizmet aracı olabileceğini burada birlikte kanıtladık. Hiç kimseyi ayırmadan, yoklukta dayanışmayı, varlıkta adil paylaşmayı el ele verip bir şehri beraber kalkındırmayı. Burada birlikte başardık. Beylikdüzü'nde ayrımcılığı elimizin tersi ile itip el ele verip dayanışmanın, refahın kalkınmanın mümkün olduğunu hep birlikte gösterdik.

"YOLUMUZ UZUN, HEYECANIMIZ YÜKSEK..."

Çıktığımız yolu bırakmadın, arkadaşım, dostum, kardeşim, Mehmet Murat Çalık'ı da bağrına bastın. Bu yol uzun dedin. Heyecanım yüksek dedin. Gençliğimiz var dedin benimle birlikte. Burada haykırdık hep beraber. Şimdi biz kardeşim Mehmet Murat Çalık ile Silivri zindanından yine birlikte haykırıyoruz: 'Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz, Türk gençliğiyiz.'

Seninle başladığımız yoldan çoğalarak büyüyoruz Beylikdüzü. Kararlılıkla yürüyoruz. Tarihi bir yerde, tarihi bir akşamda yine hep birlikteyiz. Aramızdaki duvarların demir parmaklıkların hiçbir hükmü yok. Ben sizinle birlikte Yaşam Vadisi'nin o temiz havasını soluyorum. O tatlı esintisini hissediyorum. Beylikdüzü Yaşam Vadisi İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz büyük değişimin simgesidir. Ranta, betona dayalı bir israf düzenine karşı ilk adımı yıllar önce bu kadar büyük bir alanı betonda kurban etmeyip halkın kullanımına açarak göstermiştik. Sizler bu vadiye ve halkçı anlayışımıza sahip çıktınız ve benim yanımda oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz büyük değişimin simgesidir dedik. Yalnız benim değil, ilk günden beri yol ve kader arkadaşlarığı yaptığımız sevgili Mehmet Murat Çalık başkanımızın da yanında oldunuz. Önce bütün İstanbul katıldı bize, dayanışmanın kalkınmanın ve refahın kendi olması için bütün İstanbul katıldı yolculuğumuza. Neleri atlatmadık ki hep birlikte. Covid günlerinden geçtik. Tüm İstanbul hep beraber dayanışmanın öncüsü oldu.

"DAYANIŞTIKÇA BÜYÜDÜK"

Ekonomik krizlerde birlikte omuz omuza verdik. Askıda faturadan kreşlere bölgesel istihdam ofislerinden burslara, yurtlara, annelere ücretsiz ulaşım sağlayan Anne Kart'tan gençler için kütüphanelere emekliler için pazar desteklerinden Kent Lokantaları'nda bu ülkeyi yoksullukta eşitleyen bir avuç zengine ülkenin tüm servetini transfer edenlere inat ayrıyı gayrıyı bitirdik, omuz omuza verdik, dayanıştıkça büyüdük. Hep birlikte çoğaldık.

İstanbul'u altyapısıyla modern bir şehir kıldık, yalanı, talanı israfı bitirdik. İstanbul'a hizmeti getirdik. Meydanları ile parkları ile ecdadımızdan emanet binasıyla İstanbul'u baştan aşağı değiştirdik. Metrolarıyla, vapurlarıyla, konforu getirme yolculuğuna çıktık. İhanetlerini saklaymadıkları İstanbul'a gururu dayanışmayı getirdik. Beylikdüzü'nden başlayan umut önce İstanbul'u sardı sonra İstanbul'un enerjisi tüm vatana yayıldı. Korktular Beylikdüzü, çok korktular bizden. Umutlanan bir milletten geleceği için heyecanlanan bir milletten çok korktular. Milletin umudunu bitirmek hayallerini kırmak için kumpaslara giriştiler.

Beni arkadaşlarımı, kardeşim Mehmet Murat Çalık'ı yolumuzdan alıkoymak için oyunlar planladılar. Pervasızca ve mesnetsiz kumpaslar kurdular. Beni yolumdan alıp milleti korkutup sindirip, diz çöktürüp bozuk düzenlerine zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan vahşi düzenlerini korumak için her yola başvurdular.

"DİMDİK AYAKTA, GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Ve ben Silivri'deki hücremde dimdik ayakta, sizden aldığım güçle, enerji ile görevimin başındayım. Güçlüyüm çünkü sinmeyen, korkmayan, diz çökmeyen bu millet bana güç veriyor. Umutluyum, heyecanlıyım. Çünkü genç evlatlarım kaderlerini ellerini alıyor. Cesurum çünkü genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Arap'ı ile bütün bir millet birleşiyor.

Her inançtan, her görüşten insanınımız birleşiyor. Millet adalette birleşiyor. Millet vicdanda birleşiyor. Millet ortak gelecek, ortak kaderde birleşiyor. Millet, korkunun değil, yeni bir hayatın doğum sancısı ile ayağa kalkıyor. Millet, adalet ve demokrasi devrimi için ayağa kalkıyor. Millet kaderini bir avuç muhterisin iktidar hırsına teslim etmeyeceğini haykırıyor. Millet, kaderini eline almak istikameti bizzat çizmek için iradesini ortaya koyuyor. Umutla, heyecanla, kararlılıkla ayağa kalkan milletin önünde hiç kimse duramaz. Millet sandığı önünde istiyor. Bu kararın önünde kimse duramaz. Ya adalet ya esaret. Önümüzde başka yol yok. Ya adalet ya sefalet önümüzde başka seçenek yok. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, büyük ve güçlü bir milletiz.

Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücü ile 86 milyonun kardeşliği ile başaracağız. Size güveniyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Her şey çok güzel olacak."

MEHMET MURAT ÇALIK: "KORKMUYORUZ"

Mitingte ayrıca Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da mektubu okundu. Çalık mektubunda, "Korkmuyoruz, yılmıyoruz, pes etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Mitinge Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın aileleri de katıldı.

Mitingte 'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı CHP PM Üyesi Berkay Gezgin de söz aldı. Gezgin, "Özgürlük çok kıymetli, çok güzel bir şey" dedi.

BU KEZ VOLKAN KONAK'TAN

Beylikdüzü'nde 'Yiğidim aslanım' türküsü çalındı. Türkü için bu kez geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İBB Başkanı İmamoğlu'nun yakın dostu olduğu da bilinen Volkan Konak'tan çalındı.