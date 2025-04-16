Özgür Özel'den miting çağrısı: 'İmamoğlu'na sahip çıkmak için bu akşam Beylikdüzü'ndeyiz!'
CHP lideri Özgür Özel, bu akşam saat 20.30'da Beylikdüzü'nde gerçekleşecek mitinge tüm yurttaşları davet etti. Özel, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!" dedi.
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde, belirlenen bir gün de ise Anadolu'nun bir şehrinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin düzenleneceğini duyurmuştu.
İlki geçtiğimiz hafta kayyum atanan Şişli'de düzenlenen mitingin ikincisi yine kayyum atanan Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek. CHP, Anadolu'da ise çiftçilerin traktörleriyle eylem yaptığı Yozgat'ta düzenlenecek.
ÖZEL’DEN “BEYLİKDÜZÜ” ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam saat 20.30'da Beylikdüzü'nde gerçekleşecek mitinge tüm yurttaşları davet etti.
X'ten bir paylaşım yapan Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve milletin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beylikdüzü’ndeyiz" dedi.
"DURMAYACAĞIZ!"
CHP lideri, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!" dedi.
Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve milletin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beylikdüzü’ndeyiz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 16, 2025
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!
???16 Nisan Çarşamba
??Beylikdüzü Yaşam Vadisi… pic.twitter.com/Wgzz9QwGqi
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