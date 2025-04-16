Özgür Özel'den 'Sırrı Süreyya Önder' mesajı: 'Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz'

CHP lideri Özgür Özel, gece saatlerinde kalp krizi geçirerek ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel'den 'Sırrı Süreyya Önder' mesajı: 'Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 08:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün gece kalp krizi geçiren ve ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için bir "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

"HERKES İÇİN BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

"Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz" diyen Özel, "Bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Özgür Özel

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