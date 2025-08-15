Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e gözaltı: Siyasilerden tepki yağdı!

19 Mart'ta İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan ve dalga dalga devam eden operasyonlarda son olarak dün akşam, 84 gündür tutuklu bulunan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Bu sabah yeni bir operasyon başladı. 31 Mart 2024 seçimlerinde yönetimi AKP'li başkandan CHP'li başkana geçen belediyelerden olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararının İBB bünyesindeki bazı şirketlere dönük soruşturma kapsamında alındığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, bu sabah gözaltına alınmaları için harekete geçilen şüphelilerin, İBB'ye yönelik bazı mali suçlamalarla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı ile ilişkileri olduğu savunuldu. Gözaltı kararı verilenler arasında sosyal medyayla ilgili 9 kişinin de bulunduğu belirtildi.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Yeni dalga operasyonlarda Başkan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişinin gözaltına alınmasına siyasi isimlerden tepki yağdı.

"BASKI REJİMİNİN UTANÇ VESİKASIDIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik 9. dalga operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişiye yönelik gözaltı kararı iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma çabasının son perdesidir. Amaç muhalefeti susturmak, halkın iradesini gasp etmektir. Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır. Boyun eğmeyeceğiz" dedi.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: "Hukuku ayaklar altına alarak, yargı eliyle gerçekleştirilen siyasi operasyonlara bir yenisi eklendi. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve birlikte çok sayıda kişi şafak operasyonları ile gözaltına alındı. Baskı ve tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz."

"OPERASYONEL YÖNTEMLERLE ELE GEÇİRME PLANLARINIZ ELİNİZDE PATLAYACAK"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "İBB’ye yönelik bir şafak operasyonu daha... Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İnsan kaynakları alanında danışman Yiğit Oğuz Duman dahil 44 kişi hakkında gözaltı kararıyla birlikte evlerinde arama yapılıyor. İBB Borsası daha dün deşifre edilmişken, Belediye başkanları tehdit edilip parti değiştirmeleri halinde operasyonlardan muaf tutulacakları vaadiyle siyasetin utandığı törenlerin mürekkebi kurumamışken, MHP kanadının bir an evvel dosyalar tekemmül ettirilip iddianameler hazırlansın şeklindeki ısrarlı ikazlarına rağmen, AKP’nin içinde dahi bu operasyonları yalnızca hukuken değil, siyaseten de yanlış bulan önemli bir grup varken, operasyonların yürütülüş biçiminden Adalet Bakanı bile rahatsızken ve Türkiye’de mevcut 1400 belediyeden geçmişte ve bugün yolsuzluklarla anılan iktidar belediyelerine hiç kimse dokunmazken, İBB’ye yönelik dalgaların sonunun gelmemesi, siyasetin dizayn edilme çabasından başka bir şey değildir.

2014’te, 2019’da ve 2024’te milletin takdiri ile kazanılan belediyeleri, operasyonel yöntemlerle ele geçirme planlarınız elinizde patlayacak. Dayanışma, kararlılık ve vicdanı olan herkesin, yani milletin desteği ile bugünleri aşacağız."

"DEVRAN DÖNDÜĞÜNDE BÜYÜN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Yine bir şafak operasyonu... Tükenmiş bir iktidarın son çırpınışları bunlar Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 yol arkadaşımıza yönelik gözaltı kararı, iktidarın çürüyen meşruiyetini kurtarma çabasının en açık örneğidir. Milletin iradesini, ne algı operasyonları ne de kumpaslar teslim alabilir bunu böyle bilin. Ne yaparsanız yapın halkımızın vereceği dersten kaçamayacaksınız. Devran döndüğünde bütün gerçekler ortaya çıkacak."

"TUTUKLU İNSANLARDAN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN FİDYE İSTEYEN KARANLIK AKLA..."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Azınlık iktidarı, zalimliğe devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, İBB ve Beyoğlu Belediyesi danışmanları ve bürokratları gözaltına alındı. Şafak operasyonları ile ülkemizin huzurunu kaçıran, halkın iradesini tanımayan bir pervasızlık var. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'in dürüstlüğüne ve çalışkanlığına bütün Beyoğlu halkı şahittir. Bu operasyonların siyasi olduğunu tüm Türkiye görüyor. Tehdit ve şantaj ile kazanamayacağı belediyelere çöken, tutuklu insanlardan özgürlüğü için fidye isteyen karanlık akla teslim olmayacağız. Türkiye teslim olmayacak."

"HİÇBİR ŞEY BULAMIYORLAR, İDDİANAME YAZAMIYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: "Dün Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından İBB Borsası ifşa edilince bu sabah, şafak operasyonuyla bu sefer Beyoğlu Belediye başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi gözaltına alındı. Hiçbir şey bulamıyorlar, iddianame yazamıyorlar. Adalet Bakanı haklı. Türkiye’de mahkemeler bağımsız. Fakat yargıdan bağımsız."

"MİLLET İRADESİ, SARAYDAN BÜYÜKTÜR!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş: "İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik yapılan 9. dalga operasyonla Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi gözaltına alındı. Siyaset; intikam alma, çıkar sağlama alanı değil, halka hizmet alanıdır. Belediyelerimize yönelik yürütülen bu siyasi operasyonlar, halka hizmeti engellemekten başka bir şey değildir! Şafak operasyonlarıyla, tehdit ve iftiralarla seçimde kazanamadıkları belediyelerimize çökmeye çalışan bu aklın oyunlarına teslim olmayacağız. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz ve kazanacağız! Millet iradesi, saraydan büyüktür!"

"KORKAKSINIZ, CESARETSİZSİNİZ, SANDIĞI GETİREMİYORSUNUZ!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: "Yine bir şafak operasyonu ile CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'in de arasında olduğu 44 çalışma arkadaşımız gözaltına alındı... Bu milleti her yeni güne şafak baskınlarıyla uyandıranlar, hukuk kılıfına sarılmış siyasi operasyonlarla ülkenin asıl sorunlarını unutturduklarını sanıyorlar. Seçilmişlere, suçsuz, günahsız insanlara yapılan bu hukuk zorbalığı er yada geç bitecek... Ve bu hukuksuzlukları yapanlar hukuk sınırlarının dışına çıkmayan, yasalara bağlı, vicdanlı hakimler ve savcılar önünde hesap verecek. Talimatlarınızla yargıyı belki şimdilik dizayn edebilirsiniz ama asla millet iradesinin önünde duramazsınız... Çünkü 'Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile' diyen Anadolu bilgeliğinden güç alıyor ve bu hukuksuzluklar karşısında mücadelemizi her gün daha da büyütüyoruz... Korkaksınız, Cesaretsizsiniz, Hezeyan içindesiniz... Sandığı getiremiyorsunuz."



"SANDIKLA GELEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer: "İddianamesi dahi hazırlanmayan, temelsiz suçlamalar üzerinden belediye başkanlarımıza yönelik baskı ve sindirme operasyonları devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'in şafak baskınıyla gözaltına alınması, Tek Adam Rejiminin çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne sermektedir. Halkın iradesini yok sayan, yerel yönetimlerin meşruiyetini hedef alan bu girişimler, demokratik hukuk devleti ilkelerini ayaklar altına almaktadır. Sandıkla gelen, ancak hukuk dışı yollarla görevden uzaklaştırılan hiçbir belediye başkanımız yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletimizin emanetine ve demokratik iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız."



"İKTİDAR KENDİ SUÇLARINI ÖRTBAS ETME TELAŞINA DÜŞMÜŞTÜR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in iktidarın kirli kumpaslarını ifşa eden dünkü açıklamalarının hemen ardından, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 yol arkadaşımız bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Bu operasyon, sürecin hukuki değil, siyasal talimatlarla yürütüldüğünü bir kez daha göstermiştir.

Suçüstü yakalanan iktidar, partimizin seçilmişlerine ve demokrasiye saldırarak kendi suçlarını örtbas etme telaşına düşmüştür. Bu ülkenin mahkemeleri; iktidarın talimatıyla çalışan birer baskı mekanizmasına dönüştürülmüştür. Amaçlarının, halkın iradesini korku ve gözdağıyla teslim almak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kirli oyuna asla boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesini, şafak operasyonlarıyla ve kumpaslarla teslim alamayacaksınız."