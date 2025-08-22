Beyoğlu Belediyesi CHP'de kaldı: Özgür Çelik'ten ilk açıklama

Beyoğlu Belediyesi'nin başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu'nun kazanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasında şunları söyledi:

''Sandıkta kaybettiklerini bu şekilde kazanmaya çalıştılar. 1 haftadır Meclis üyelerimizi aile ve akrabalarını arayarak baskı altına almaya çalıştılar. Ama Beyoğlu'nda 16 Meclis üyemiz Beyoğlu halkının onuruna sahip çıktı. Hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. ''

''DEMOKRASİNİN UTANCINI HERGÜN YAŞAYACAĞIZ''

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Burada biz bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını her gün yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar sadece onun izinden devam etmeye çalışacağız. Burada İnan Güney’e bir kez daha özgürlük diyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”