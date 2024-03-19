Beyoğlu'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde bayraklı yürüyüş

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Beyoğlu'nda yürüyüş düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:28
Beyoğlu'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde bayraklı yürüyüş
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Beyoğlu’nda Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Fatih Sultan Caddesi’nden başlayan yürüyüşe İnan Güney’in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Muharrem Bulut ile çok sayıda yurttaş ellerinde bayraklarıyla katıldı.

"GELECEK NESİLLERE TAŞIYORUZ"

Törende kısa bir konuşma yapan CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney “109 yıl önce bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o gün vatan savunması uğruna canını feda eden şehitlerimiz çok büyük bir destana imza attı. Öyle bir destandı ki Çanakkale, birliğimizin, beraberliğimizin destanı oldu. O gün Çanakkale’de yakılan bağımsız Türkiye meşalesi bugün sizlerin ellerinde çok daha güçlü bir şekilde yanacak. Biz bu meşaleyi, Çanakkale Zaferini çok daha büyük bir iradeyle, çok daha büyük bir güçle gelecek nesillere taşıyoruz” diye konuştu.

Sloganlar ve marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş Okçular Tekkesi önünde sona erdi. Yürüyüş şehitler için lokma dağıtılmasıyla son buldu.


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