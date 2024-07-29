Son Dakika... Beyoğlu'nda yangın: Galata Kulesi çevresinde dumanlar yükseldi!
Son dakika haberi... Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi’ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi’ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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