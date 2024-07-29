Son Dakika... Beyoğlu'nda yangın: Galata Kulesi çevresinde dumanlar yükseldi!

Son dakika haberi... Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi’ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:56
Son Dakika... Beyoğlu'nda yangın: Galata Kulesi çevresinde dumanlar yükseldi!
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Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi’ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


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