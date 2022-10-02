Beyoğlu'nda esnaf 19 yıldır AKP'ye oy verdim diyerek isyan etti

02 Ekim 2022 Pazar, 15:59

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici ve ilçe yöneticileriyle birlikte Beyoğlu’na bağlı Piri Paşa Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti.

"19 YILDIR AKP'YE OY VERDİM"

Piri Paşa Mahallesi’nde kırtasiye dükkanı işleten bir esnaf, yardımcı ders kitabını göstererek, “Şu anda bunu 125 liraya satıyoruz. Vatandaş, bunun gibi iki kitap almaya kalkınca ve 300-400 liralık bir fiyat çıkınca havaya zıplıyor. Bir tane kurşun kalem 8 lira, düşünün… Burası küçük bir dükkan. Giderlerinin 25-30 bin lira olması beni çok şaşırtıyor. Bu kadar gider olmaması gerekiyor. Geçen sene kağıdın tonu 800 avro idi, bu sene 2 bin 200 avro… Ben, 19 yıldır AK Parti’ye oy atmış bir vatandaşım, bu sene atmayacağım. Ciddi ciddi bazı şeyler üstümüze geliyor” diye konuştu.

“12 ÇEŞİT MEZE SATIYORDUM, KALDIRDIM”

Kılınç’ın ziyaret ettiği bir şarküteri dükkanını işleten esnaf ise elektrik faturasının yüksekliğinden şöyle yakındı ve “12 çeşit meze satıyordum, kaldırdım. Bu dolabın yaktığı elektrik, mezelerin maliyetini karşılayamıyor. Peynir satıyordum, kaldırdım. Sabaha kadar dolap açık kalacak ve fatura yüksek gelecek. Maliyeti karşılamıyor” dedi.

Bir börekçi ise elektrik faturasını karşılayamadığı için dükkanı erken kapattığını söyledi.