Bezdiren 0850'li aramalara karşı 1 milyon TL ceza talebi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:00

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yurttaşların cep telefonu numaralarının istek ve bilgileri dışında edinip 0850 kodlu numaralar ile dolandırıcılık amacıyla sık sık arayan hat sahibi kişi veya şirketlere karşı Meclis'te kanun teklifi verdi.

Bu kişi ve şirketlere 1 milyon TL ceza verilmesi talebinde bulunan Antmen, teklifinin gerekçesinde banka ya da pazarlama adı altında sabit hat ya da 0850 ile başlayan numaraların engellense de önlenemediğini belirterek “Dolandırıcılık amacıyla arka arkaya alınan bu numaralar, kişiler engellense de otomatik olarak tekrar aramaktadır. Bu noktada kişisel verilerin de korunmadığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle 0850 ile başlayan numaralardan aranana vatandaşlarımıza olmadığı halde banka kredisi olduğu, bitmediği halde internet veya telefon aboneliklerinin bittiği gibi gerçek olmayan beyanlar iletilmekte ve vatandaşlarımız dolandırılmaya çalışılmaktadır. Kamuoyuna ve haberlere de yansıdığı üzere bazı vatandaşlarımız büyük para miktarlarını kaybetmiş ve dolandırılmıştır” dedi.

"VATANDAŞ DOLANDIRILIYOR"

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12’inci maddesinde konuyla ilgili cezalar getirildiğini ancak bunların günümüzde caydırıcılıklarını yitirdiğini ve yetersiz kaldığını belirten Alpay Antmen “Dolandırıcılık amacıyla yalan beyanlarla vatandaşları dolandırmaya çalışan bu kişi veya firmalara ağır yaptırımlar getirilmesi aciliyet göstermektedir. Bu numaralar yüzünden vatandaşlar dolandırılmakta, bunaltılmakta ve gerçekten de konuyla ilgili doğru şekilde arayan firmaları ve bankaların da engellenmesine veya yaftalamasına neden olmaktadırlar. Yine aynı şekilde, kanuna aykırı biçimde toplu halde kişisel verileri paylaşan kişi veya firmalara da ağır yaptırım ve cezalar getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair verdiği teklif yasalaşırsa yurttaşları yanlış beyanla dolandırma amacıyla arayan hat sahibi kişi ve firmalarla, telefon numaralarını toplu halde satan kişi ve firmalara 1 Milyon Türk Lirası ceza getirilecek.