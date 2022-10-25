0850'li hatlardan taciz: Meclis BTK'dan rapor istedi
Sabit numaralar, 0850 ile başlayan aramalar ve dolandırıcılık çok sayıda şikayete konu oldu. Tüketici heyetlerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne binlerce başvuru yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hazırladığı raporu Meclis'e gönderdi.
Banka ya da pazarlama adı altında sabit hat ya da 0850 ile başlayan numaralardan aranıyorsanız dikkat... Bu numaralar engellense de önlenemiyor. Çoğu zaman da dolandırıcılar tarafından kullanılıyor.
TRT Haber'de yer alan habere göre, şikayetler, her geçen gün arttı. Yurttaşlar, tüketici mahkemeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) başvurdu.
Binlerce şikayet dilekçesi yazıldı. Konu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildi. BTK, kapsamlı bir rapor hazırladı. Şikayet edilen numaraların tamamı için "dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor denilemez" sonucuna varıldı. Kişisel verilerin korunması talebi ile Ticaret Bakanlığı'na başvurulması tavsiye edildi.
BTK UYARDI
BTK, dolandırıcılara karşı alınabilecek tedbirler ve çözüm yollarına raporunda yer verdi. Arayan hat bilgilerinin düzenli olarak denetlendiğine dikkat çekildi. Vatandaşlar "yanlış yönlendirmeye" karşı uyarıldı.
İhlali tespit edilen işletmecilere, ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulandığı açıklandı.
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