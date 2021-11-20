Bilal Erdoğan'dan 'kapitalist paradigma' tepkisi: Çocuklar maalesef maişet kaygısıyla büyüyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "kapitalist paradigma içerisinde yetişen çocuklar" için yakındı. Erdoğan, "Ama bizim ümmet ve iman paradigmasında yetişen kişiler, gerçekten insanları sevebiliyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bu kez 'İlimYayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı' unvanıyla konuştu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitime Destek Platformu (EDP) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü-Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları' konulu çalıştayda açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, gençlere yönelik "tavsiye"lerde bulundu.
Gençlerin kendilerine "Ben milletime, ümmetime nasıl hizmet edebilirim?" sorusunu sorarak maişet (geçim) duygusundan sıyrılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Batı paradigmasında büyüyen çocuk maalesef en düşük bilinç düzeyinde yetişiyor ve maişet (geçim) kaygısı ile büyüyor. Ne ülkesine ne insanına ne ümmetine faydası aslında olmuyor. Kapitalist paradigma içerisinde yaşayan insanın gerçek anlamda insanı sevmesi ise çok zor. İnsanlığa ve topluma faydalı olması ve hayatını buna adaması çok zor ama bizim ümmet ve iman paradigmasında yetişen kişiler, gerçekten insanları sevebiliyor. Gerçekten ümmeti için toplumu için dertli olabiliyor. İşte o akademik başarısı olan çocuklarımızı bu dert ile yetiştirebilirsek Allah’ın izniyle bu ülke ve toplum kalkınır" diye konuştu.
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