Cem Yılmaz'a 'gemi kazası' sorusu: 'Botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?'
'BOTUNA PEKER'İ Mİ, BİLAL ERDOĞAN'I MI ALIRSIN?'
Batum, Yılmaz'a "Atlantik'te gidiyorsun, o lüks yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sende bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var" sorusunu yöneltti.
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