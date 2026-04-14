Bildiri dağıtan öğrencilere saldırdılar: Ege Üniversitesi’nde palalı kavga

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.45 sıralarında Ege Üniversitesi metro durağı girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, Öğrenci Sendikası'na ait bildiri dağıtan bir grup öğrenci ile başka bir öğrenci grubu arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada bildiri dağıtan öğrencilerden B.Y. ve Y.A., palayla yaralandı.

Kendi imkanları ile Ege Üniversitesi hastanesine giden yaralı iki öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.