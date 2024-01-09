Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Kendisine yönelik rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti. Bilecik Belediye Meclisi'nde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacağı öğrenildi.
Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen Semih Şahin görevinden istifa etti.
Görevden alındıktan sonra CHP'den ihraç edilen Şahin, istifa dilekçesini Bilecik Valiliği'ne teslim etti.
Şahin'in görevden 2022'nin Şubat ayında uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanlığı görevini Nisan 2022'den bu yana vekaleten CHP'li Melek Mızrak Subaşı yürütüyordu.
Şahin'in istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisi'nde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak.
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