Eski Bilecik Belediye Başkanı Kayhan Güven hayatını kaybetti

Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde 2002-2004 yılları arasında bulunan Kayhan Güven, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:20
Eski Bilecik Belediye Başkanı Kayhan Güven hayatını kaybetti
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1999 yılında Bilecik Belediye Başkanı seçilen Yaşar Tüzün’ün milletvekili seçilmesinin ardından 2002 yılında Bilecik Belediye Başkanı olan Diş Hekimi Kayhan Güven hayatını kaybetti.

Güven’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şerifpaşa Camii’nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2002-2004 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yapan ve şehrimizin en eski diş hekimlerinden olan Kayhan Güven’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.


Kayhan Güven Bilecik Bilecik Belediye Başkanı

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