Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:14

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ile ilgili sözleri gündem oldu. Bilge Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri araştırılıyor. Peki, Bilge Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilge Yılmaz hangi partide görev yapıyor? İşte ayrıntılar...

BİLGE YILMAZ KİMDİR?

Bilge Yılmaz, 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesinin mesleği nedeniyle ülkenin çeşitli kentlerinde yaşadı. Ankara'da Ergenekon İlkokulu’nda başladığı ilköğretimini İstanbul'da tamamladı. 1981 yılında Galatasaray futbol altyapı takımına seçildi, fakat eğitimi yüzünden futbola devam edemedi. Lise eğitimine, İngilizce eğitim-öğretim yapması sebebiyle Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başladı, daha sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi'ne geçti.

Döneminin en yüksek puanlı bölümü olmasının da etkisiyle, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladı ve fizik alanında çift anadal yapmaya başladı. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını aldı.

Okulda aldığı iktisat derslerinde tanıştığı hocası Prof. Dr. Murat Sertel'in etkisiyle ekonomi alanına yöneldi. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde devam etti, iktisat alanında yüksek lisans eğitimini Mayıs 1994'te tamamladı. İktisat alanında doktora eğitimini Nisan 2000'de bu okulda tamamlayarak doktor unvanı aldı.

Doktora eğitimi sürerken, Eylül 1998'de Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı Wharton Okulu'nda akademisyen olarak çalışmaya başladı. Stanford Üniversitesi'ndeki bir yıllık görevi dışında akademik kariyerini Wharton Okulu'nda sürdürdü ve 2013 yılında profesör unvanı aldı.

Yine Wharton Okulu'nda Wharton School Harris Family Alternatif Yatırımlar Programı'nı kurdu. Program akademik olarak başarılı oldu ve ilgi çekti. Ayrıca anılan okulun özel sermaye, girişim sermayesi, serbest fon, şirket iflası, sorunlu varlık yatırımları, kurumsal yönetim, hissedar hakları ve altyapı finansmanı konularında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yönetti.

Araştırma alanı olarak kurumsal finansman, alternatif yatırımlar ve politik-iktisat konularına eğilen Prof. Dr. Yılmaz, kurumsal yönetim, kredi derecelendirme kuruluşları, serbest fonlar, özel sermaye, menkul kıymetler dizaynı, açığa satış kısıtlamaları, şirket iflası ve banka düzenlemeleri konusunda çeşitli makaleler yazdı. Yazdığı makaleler, iktisat alanında dünyanın en iyi üç akademik dergisi olan Econometrica, American Economic Review ve Journal of Political Economy gibi dergilerde yayımlandı.

Bir serbest fon şirketinin varlık yönetiminde ve finansal teknoloji alanında "start-up" yatırımcısı olarak yer aldı. Halen kurumsal finansman ve varlık yönetimi alanlarında uzmanlık sağlayan bir danışmanlık firmasının kurucu ortağıdır. Aynı zamanda ABD Merkez Bankası’na ve birçok finans kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunmuştur. Ek olarak, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği yapmaya devam etmektedir.

BİLGE YILMAZ SİYASİ KARİYERİ

Bilge Yılmaz, İYİ Parti'de göreve başlamadan önce Yurt Partisi'nde Parti Meclisi Üyeliği makamında görev yaptı.

Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde ülkenin durumunu görerek, deneyimini siyasette değerlendirmeye karar verdi. Muhalefet partileriyle görüştü, Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu.

Erhan Usta’nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı.



