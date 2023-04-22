SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık kimdir?

Yayınlanma: 22.04.2023 - 13:28

Güncelleme: 22.04.2023 - 13:28

19. Dönem Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Mahmut Uyanık’ın cenaze namazı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camiisi’nde kılındı. Cenaze törenine Uyanık’ın ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve partinin diğer yetkilileri katıldı. Mahmut Uyanık’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Mahmut Uyanık'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MAHMUT UYANIK KİMDİR?

Mahmut Uyanık, 1940'ta Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Uyanık, serbest Avukatlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi 4.(XV) ve XIX. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği yaptı.

ÖZEL YAŞAMI

Mahmut Uyanık, evli ve iki çocuk babasıydı.