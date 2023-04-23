AKP Milletvekili adayı Ferda Ertürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Ferda Ertürk hangi bölgeden milletvekili adayı?
AKP Afyonkarahisar 4. sıra milletvekili adayı Ferda Ertürk ve 3 kişi seçim gezisi esnasında kaza geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertürk, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Peki, AKP Milletvekili adayı Ferda Ertürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Ferda Ertürk hangi bölgeden milletvekili adayı?
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında AKP'li aday Ferda Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Peki, AKP Milletvekili adayı Ferda Ertürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Ferda Ertürk hangi bölgeden milletvekili adayı? İşte ayrıntılar...
FERDA ERTÜRK KİMDİR?
Ferda Ertürk, 1978 yılında Afyonkarahisar - Bolvadin'de doğdu. Orta öğrenimini Bolvadin İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Ferda Ertürk, 2006-2014 yılları arası limited şirket ortağı olarak ticaretle uğraştı. Halen Afyonkarahisar Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
2012 – 2014 yılları arasında AKP İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart Yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Halen Afyon Belediyesi Encümen Üyesi ve Afyon Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı, Afyon Belediyesi Atık Su Bertaraf ve Katı Atık Birliği Plan Bütçe Komisyon Başkanıdır.
Afyonkarahisar Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Afyon İHH Derneği, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, Afyon Güzel Yarınlar Derneği ve Karahisar Uluslarası Yabancı Öğrencilerle Dayanışma Derneği kurucu üyesidir. İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı Kadın Komisyonlarında çeşitli görevler aldı.
FERDA ERTÜRK ÖZEL HAYATI
Ferda Ertürk, evli ve iki çocuk annesidir.
AKP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
HASAN ARSLAN
FERDA ERTÜRK
HAKKI ÖZTÜRK
ETHEM KARAHAN
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