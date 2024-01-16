Bilge Yılmaz sessizliğini bozdu: 'Bugün itibarıyla tek düşünmemiz gereken şey...'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 22:22

Güncelleme: 16.01.2024 - 22:23

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, yerel seçimlere sayılı günler kala partisinin İstanbul adayı olacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Bilge Yılmaz, “Böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Halk arasında bir popülaritem olabilir ama illa belediye başkanı adayı olmamı gerektirmiyor. Aday olmak istemiyorum ve kararım kesin” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara’da kiraladığı evi seçimden sonra boşalttığını, kimi kıyafetlerini partideki ofisine koyduğunu belirten Yılmaz, bu bir kalıcı bir çözüm olmadığı için kıyafetlerini ABD’ye taşıdığını söylemişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU: ‘ABARTILDI’

Yılmaz’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Son olarak Yılmaz tartışmalara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

“Dün bazı yayın organlarında, gazeteci Sn. İsmail Saymaz'a verdiğim mülakatın oldukça abartılı şekilde yorumlandığına tanık oldum. Bu vesileyle, yanlış anlaşılmalara ve geçtiğimiz dönemde sıkça karşılaştığımız medya manipülasyonlarına mahal vermemek için bir açıklama yapma gereği duydum” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle 3-6 Mart tarihleri arasında aldığım tutum kamuoyunun malumudur. İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamasını ve 7 Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi ile seçimlere katılmasını tasvip etmedim. Bunun hem partimizi hem de ittifakı zayıflatacağını düşündüm.

Bununla birlikte, Aralık ayında yapılan Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bir açıklama yaptım ve seçimlere İYİ Parti'nin müstakil girmesi gerektiğini, ancak bunu yaparken muhalefetin selameti için iletişim kanallarının açık olmasına ihtiyaç olduğunu belirttim. Güçlü bir muhalefetin güçlü muhalefet partileri ile mümkün olduğuna inanıyorum ve muhalefette kurulacak bir ittifakın da birbirinin hukukuna saygı gösteren aktörler arasında, simetrik bir şekilde müzakere edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan, fırsat buldukça, partimizin kurumsal yapısındaki aksaklıkların da altını çizmeye çalıştım."

"TEK DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN ŞEY..."

"Ancak bugün itibarıyla tek düşünmemiz gereken şey, Cumhuriyetimize yönelik tehditleri göğüsleyebilmek için kurumsal muhalefetin seçimlerden olabildiğince güçlü çıkmasını sağlamak ve bir sonraki genel seçimler için ayakta kalabilmesidir.”