Canan Kaftancıoğlu'ndan Bilge Yılmaz'a yanıt: 'Hangi çıkar grubunun parçası olduğumu açıklayın'

Seçim yenilgisinin sebebinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen İYİ Partili Bilge Yılmaz'a Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:08
Canan Kaftancıoğlu'ndan Bilge Yılmaz'a yanıt: 'Hangi çıkar grubunun parçası olduğumu açıklayın'
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildiği" yönündeki ifadelerine Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.

"HANGİ ÇIKAR GRUBUNUN PARÇASIYIM?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor. Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi? Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar.”


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