Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz partisinden istifa etti. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:08
Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti
Abone Ol google-news

Yerel seçim sonuçları açıklandıkça siyasi parti yöneticileri de çeşitli açıklamalar yapmaya başlıyor. İYİ Parti yönetici Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti.

 

 X (Twitter) hesabında açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

 

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahir Çayan ve yoldaşları, katledilişlerinin 52. yılında anıldı

Mahir Çayan ve yoldaşları, katledilişlerinin 52. yılında anıldı
İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’

İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’
Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi

Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi
Her seçim adından söz ettiriyor! İşte şarkıcı Hatice’nin yeni seçim kombini…

Her seçim adından söz ettiriyor! İşte şarkıcı Hatice’nin yeni seçim kombini…
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'
Son Dakika… Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika… Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!