Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti

Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:08

Güncelleme: 31.03.2024 - 21:11

Yerel seçim sonuçları açıklandıkça siyasi parti yöneticileri de çeşitli açıklamalar yapmaya başlıyor. İYİ Parti yönetici Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti.

X (Twitter) hesabında açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”