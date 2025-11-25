Binali Yıldırım: Terörle mücadeleye bu paraları harcamasaydık, bugün İtalya'nın da daha önüne geçerdik

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı, eski başbakan Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, kent protokolü, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, Vali Aygöl ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binali Yıldırım, ardından Kızılay’ın yürüttüğü '81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi' kapsamında kente kazandırılacak Sonay Beyaz Kızılay Anaokulu'nun temelini attı.

'ZAMANI GERİ GETİREMEYİZ'

Törende konuşan Yıldırım, terörle siyaset olmayacağını ifade ederek, "Yeni bir sürece girdi ülkemiz. Yeni yüzyıl, yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor, Terörsüz Türkiye. Terörün ne anlama geldiğini, terörün bize, milletimize neye mal olduğunu en iyi bilen, yaşayan siz Tunceli hemşehrilerimizsiniz. Maalesef 40 yıl boyunca büyük bedel ödüyoruz. 13 binden fazla güvenlik personelimizi, korucumuzu, polisimizi, askerimizi terörle mücadeleyle şehit verdik. Yine 34 bin civarında sivil vatandaşımız da terör belasında hayatını kaybetti. Sonunda ne kazandık? Hiçbir şey kazanmadık. Üstelik kaybettiklerimiz çok daha fazla. 2 trilyon dolar tutarında da bir maddi kaynak kayıp. 2 trilyon dolar dediğiniz bugün neredeyse Türkiye'nin milli gelirinin iki katı. Demek ki biz terörle mücadeleye bu paraları harcamasaydık, bugün 1 Türkiye yerine 3 Türkiye'yi konuşacaktık. İtalya'nın da daha önüne geçerdik. Zamanı geri getiremeyiz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR'

Binali Yıldırım "Fakat önümüzde büyük bir fırsat var. O fırsat, Terörsüz Türkiye fırsatıdır. Buna bazıları karşı çıkıyorlar. Ama niye karşı çıktıklarını da ne kendileri biliyor ne de vatandaş anlıyor. Karşı çıkanlardan beklenen şudur; bir alternatif ortaya koymaktır. Terör bitsin istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Terörle siyaset olmaz. Terör insanlığı yok eden bir illettir. Terörsüz Türkiye ise 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibinin tam da hayata geçmesidir. Onun için bu sürece bir daha bu topraklara gelmemek üzere 'Teröre hayır' diyerek, teröre karşı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, şu ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.