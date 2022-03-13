Binali Yıldırım: 'Türkiye'nin parmakla gösterilmesine çok az kaldı'

13 Mart 2022 Pazar, 17:22

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ilk olarak İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, Türkiye'nin parmakla gösterilecek ülkeler arasına gireceğini belirterek, "Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeler arasına Türkiye'yi sokmak. Buna çok yakınız. Çok geldiniz ama bir şeye ihtiyacımız var, çok uyanık olacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ ÖRNEK VERDİ

"Bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü terör örgütlerine müzaheret gösteren, onlara empati yapanlara asla geçit vermeyeceğiz" sözlerini kullanan Yıldırım, "Bu acı tecrübelerin bize büyük maliyeti olduğunu hep beraber yaşadık, gördük. Ülkemizin bir daha bu kaosa, bu karanlığa, bu istikrarsızlığa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da birlikte başaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' prensibi bizim gelecekte de şiarımız olacak. Savaşmak kolay, savaşta kazanan kimse var mı? Bu savaştan bir kazanan mı çıkacağını zannediyorsunuz? Kan var, gözyaşı var, hüsrana bak, buradan bir şey çıkmaz" diye konuştu.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünün Rusya'nın bütün ekonomisi altüst oldu, bütün düzeni altüst oldu. Ukrayna'nın keza aynı. Bizim bütün bölge, bedelini ödüyor. Bir de son sözüm olsun. Bir de Türkiye Türkiye'den ibaret değil arkadaşlar. Türkiye'nin gözünün içine bakan, kulağını dikmiş 2 milyar insan var etrafımızda. Kafkaslarda, Balkanlarda, Orta Asya'da, Ortadoğu'daki insanların gözü kulağı Türkiye'de. Hep böyle bu kadar büyük bir umut bağlamışlar. O halde biz sağlam durmamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun moralimizi bozmadan daima ilerleyeceğiz. İçeride birbirimizle uğraşarak enerjimizi tüketmeyeceğiz. Daima ileri, inşallah birlikte başaracağız."

'EKİN KARDEŞİM EKEBİLDİĞİNİZ KADAR'

Konuşmasında tarıma değinen Yıldırım, "Tarımla uğraşıyorsunuz, tarımda da verim artışı teknolojiyi kullanmak birinci önceliğimiz olmalı. Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz, düşünmeyin. Devletiniz yanınızda. Bunların hepsini takip ediyor ve nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zamanda gereğini yapılacak, tereddüde düşmeyin. Türkiye tarımla, bu sene tarımda seferberlikle öne çıkacak. Çünkü küresel gıda problemi kapımızı çalıyor" dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna, Rusya yok. Yüzde 60'ını üretiyor. Peki bu nasıl karşılanacak? Bizim bile bir kısım oradan aldığımız bazı ürünlerde bağımlılığımız var. Memleketimiz mümbit bir memleket. Kar yılı var, Elhamdülillah bu sene bereket de var, bollukta var. Onun için bu seneyi iyi değerlendirelim, ekelim. Sonuna kadar ekelim, merak etmeyin, inşallah burada gerekli destekler veriliyor, inşallah daha fazlası verilecek. Maliyetler yükseldi, ben nasıl ekeyim diye düşünmeyin, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bunun üzerine çalışıyor, düşünüyor, siz yol kesmeden devam edin. Üretmeye devam edin. Bizi kurtaracak, kalkındıracak olan üretimdir. Üretimi ilaç gibi üretmeyeceğiz yani. Deliler gibi üreteceğiz ki sürümden kazanalım, maliyeti düşürelim ve dünyadaki rekabetimiz artsın."



Yıldırım, konuşmasının ardından sivil toplum örgütü temsilcilerini dinleyip, ardından AKP ilçe başkanlığını ziyaret etti.