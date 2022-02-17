Binali Yıldırım, canlı yayında ilginç dolar değerlendirmesinde bulundu

17 Şubat 2022 Perşembe, 02:00

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, ekonomide özellikle 2021'in son aylarında dolardan kaynaklı bir 'ritim bozukluğu' yaşandığını dile getirerek döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu 3 ay sürdü, 20 Aralık tedbirleriyle beraber 18 liraya çıkan dolar birdenbire 13’e kadar geriledi, 13 buçuk civarında park etti. Şimdi bunun bilimsel bir izahı yok ama ne oldu, şu anda güzel bir gelişme oldu. Biz vatandaşa diyoruz ki, 'Siz endişenizde haklısınız.' Fiyatlar artıyor, enflasyon artıyor, dolar kuru artıyor, ondan sonra benim tasarrufum Türk parasında olduğu için günden güne eriyor. Ben ne yapmam lazım? Ya altın alıp saklamam lazım ya da dövize yönelmem lazım. Burada kimseye niye böyle yapıyorsun deme lüksümüz yok, böyle bir hakkımız da yok. Vatandaşın malının kıymetini, tasarrufunun kıymetini bilmek devletin en temel görevi.

Şimdi diyoruz ki, ya gel biz Amerikan doları zaten onlar da pandemide kötü gidiyorlar, enflasyonu yükseldi, onlarda da çok dolar bastılar, emisyonu çok artırdılar. Biz de onlara bir destek atmayalım, kendi paramıza destek atalım, onların istikrarına katkı sağlayacağımıza şu anda bizim onlardan daha fazla ihtiyacımız var bunu yapalım dedik."

ALTI MUHALEFET PARTİSİNİN TOPLANTISI

Altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelişine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hiç şüpheniz olmasın tabii ki kazanamayacaklar. 6 partiyi önemsizleştirmiyorum. 6 parti bir araya geldi ama oradaki simalara bakalım, hangi konularda müşterekliği var? Bunu düşünelim. Bu 6 parti birbirine ne kadar benziyor? Benzemiyorlar. Bu da baştan bir dezavantaj. Memleket meselesini ele aldığınızda her kafadan bir ses gelirse oradan bir sonuç üretmek zor. İkincisi milletin kafasında soru işareti var. Daha işin başında 'Kim nereye oturacak?' muhabbetiyle başladılar. Sonunda köşeli mi, yuvarlak mı? Formülü buldular. Peki bunlar, HDP'yi nereye koyacaklar. HDP'ye 'Sen ortalıkta gözükme, yanımızda dolaşma ama sen bizim ortağımızsın.' diyorlar. Bunun bir izahı olması lazım. Nitekim HDP de 'Böyle şey olmaz.' diyor. 'Ortaksam benim de masada olmam lazım. Beni neden masanın altına itiyorsunuz?' Onların işi zor.

Aralarında en rahat Meral Hanım. En başından 'Ben başbakan olacağım.' dedi. O artık kafasını netleştirmiş ama her biri potansiyel cumhurbaşkanı adayı. (Kılıçdaroğlu'nun adaylığı) Kemal Bey'in o düşüncesini ortaklarına kabul ettirmesi konusunda ne kadar mesafe aldıkları konusunda bir şey söyleyemeyiz. Tek aday mı girecekler, nasıl bir yol izleyecekler? O henüz kimseye malum değil. Bizim işimiz de değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz vaktimizi onların işiyle geçirmek niyetinde değiliz. İşimize bakıyoruz. Diğer yandan belediye başkanları var, onların isimleri her gün ortaya sürülüyor."

Yıldırım, "Kendi aranızda rakibimiz şu isim olsa' diye konuşuyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Çok samimi söylüyorum. Bizde böyle bir konuşma olmaz. Kim olursa olsun. Anketler başka, onlar her şeyi söyler. Son sözü vatandaş söyler. Bizim için fark etmez. İsterlerse beraber topu gelsin, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Onların tabii aralarında halletmesi gereken bir mesele. Kılıçdaroğlu varken ona (İmamoğlu) düşer mi bilmem. Biz o ittifakın adayını da belirleyecek olursak zaten seçime gerek kalmaz. Kimle gelirse gelsinler, biz hazırız."

"KÜRT SEÇMENLE HDP'Yİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREKİR"

"HDP'yi nasıl görüyorsunuz, Millet İttifakı'nın bir parçası olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"HDP eğer demokratik siyaset yapacaksa bir kere yıllarca canımızı yakan terör örgütü PKK/YPG ve türevlerini açık, amasız, fakatsız reddetmesi gerekiyor. 'Bunları kabul etmiyorum. Bunlarla işim olmaz. Türkiye'nin üniter yapısına sadık kalarak, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan esasını öngörerek siyasetimi yapacağım.' demesi gerekiyor. Etnik siyasete değil, bütüncül siyasete talip olacak. Yapmıyorsa bizim onlarla işimiz olmaz. Kürt seçmenle HDP'yi birbirinden ayırmak gerekir. Kürt seçmen, HDP'nin tekelinde değil. Biz Güneydoğu'da ve Doğu'da HDP'nin bazı yerlerde önündeyiz, bazı yerlerde de onlar. Kürt seçmeni HDP'nin hanesine yazmak, Kürtlere haksızlık olur. HDP, eğer bu bağı koparmazsa onlar da aynı kategoriye girer. Bunu bir kere herkes bilmeli. PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin ve Türklerin PKK gibi bir sorunu var. Yıllarca bölgenin geri kalmasına sebep oldular. Altyapı yatırımları gecikti, sanayi tesislerinin kurulması gecikti, eğitimde istenen adımlar atılamadı. Bunlar terör yüzünden oldu.

HDP-Millet İttifakı ilişkisine bakarsak bunun da izaha muhtaç bir ilişki olduğunu görüyorum. Var mı yok mu? Ne zaman var? Sandığa gidince var. 'Görünür olalım, vatandaşın karşısına çıkalım. Biz şu, şu partiler, HDP de var. Beraber gidiyoruz.' diyebilir musunuz? Niye diyemiyorlar? 'Beraber değiliz.' diyemiyorlar."

Yıldırım, 6 muhalefet partisi liderinin, ortak açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesine ilişkin ise "28 Şubat'ta kamuoyuyla anayasa değişikliği projemizi paylaşacağız.' demek, bir vesayet özlemidir. En azından biçimsel olarak bu tarihin seçilmiş olması, 28 Şubat'ı yaşayan insanları bir kere daha üzmüştür. 28 Şubat lafı orada bulunan liderlerin zihninde hiçbir şey çağrıştırmadı ve 28 Şubat'ı kabul ettiler. Eğer Türkiye meselelerine de bu derinlikle bakıyorlarsa vay haline bu milletin." diye konuştu.

SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK

Muhalefetin belli aralıklara erken seçim tarihi vermesi ve çağrıda bulunmasına ilişkin Yıldırım, bunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Yıldırım, seçimden kaçan bir parti olmadıklarını dile getirerek, takvimin işlediğini, Haziran 2023'te seçimlerin yapılacağını kaydetti.