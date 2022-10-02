Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok

02 Ekim 2022 Pazar, 00:05

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üç dönem kuralıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, “Üç dönem formülü gündemimizde yok” dedi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna Yıldırım, “Aday olur” cevabını verdi.

Türkiye gazetesi, AKP'nin 'üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı' yasağı kapsamına giren milletvekilleri ile ilgili çalışma başlattığını yazmıştı.

Haberde, AKP'de 90-100 civarında vekilin üç dönem kuralına takıldığı ifade edilmişti.

Üç dönem kuralına takılan isimler arasında AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş gibi isimler yer aldığı belirtilmişti.