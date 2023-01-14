Binali Yıldırım'ın acı günü

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:38

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:38

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural yaşamını yitirdi. Vural'ın cenaze namazı Ümraniye Hz. Ali Camii'de kılınacak.

Erzincan’da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AKP'li Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Mustafa Vural’ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan’dan İstanbul’a hareket etti.



