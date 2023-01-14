Binali Yıldırım'ın acı günü

AKP Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eniştesi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:38
Binali Yıldırım'ın acı günü
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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural yaşamını yitirdi. Vural'ın cenaze namazı Ümraniye Hz. Ali Camii'de kılınacak.

Erzincan’da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AKP'li Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Mustafa Vural’ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan’dan İstanbul’a hareket etti. 



Binali Yıldırım

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