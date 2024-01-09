Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan kaç yaşında, nereli? Erdal Arıkan biyografisi...
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını duyurdu. Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan kaç yaşında, nereli? Erdal Arıkan biyografisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan kaç yaşında, nereli? Erdal Arıkan biyografisi...
ERDAL ARIKAN KİMDİR?
Erdal Arıkan, 1970 Bingöl’de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bingöl’de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.
1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı.
ERDAL ARIKAN EVLİ Mİ?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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