Binlerce öğretmen öldürülen meslektaşları için alanda: Hesap verin

Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2024 - 04:00

İSTANBUL Eyüpsultan’daki özel lisede müdür İbrahim Oktugan (74), 7 Mayıs’ta Irak asıllı lise öğrencisi Y.K. (17) tarafından okulda vurularak öldürüldü. Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Genç Eğitim Sendikası, Öğretmenler Sendikası ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası üyesi öğretmenler, eğitimde artan şiddete karşı ders bıraktı. Dün ülke genelinde sınıflar boş kaldı, meydanlar öğretmenlerin sloganlarıyla inledi.

"DAHA KAÇ CAN GEREK?"

İstanbul’da eğitim sendikaları ve eğitimciler Beyazıt’ta bir araya geldi. Yüzlerce eğitimci, “Susma haykır, şiddete hayır”, “Bakan istifa”, “Sorunların sebebi, eğitim sistemi”, “Güvenli eğitim, güvenli gelecek” sloganlarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdü. Yurttaşlar da öğretmenlere alkış ve sloganlarla destek verdi. Bakanlığın önünde yapılan basın açıklamasını Eğitim-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Tosu okudu. Tosu açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı’na soruyoruz. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Ankara’da ise öğretmenler, “Can korkusuyla eğitim olmaz, yaşamak istiyoruz. Yeter artık!” yazan pankartla dün Meclis’e yürüdü. Sendika üyesi öğretmenler, “Okullar hiç ‘Tekin’ değil”, “MEB tarikatları değil, öğretmenleri koru”, “Can güvenliğimiz için yasa istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Sendikaların ortak açıklamasını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay okudu.

Özbay şunları söyledi: “Cinayetin arkasındaki zihniyet, bizleri ötekileştiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. Dünyada başöğretmen unvanlı tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür’. Öğretmene yapılan her saldırı, tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetin de azmettiricileri, öğretmenliği itibarsızlaştıranlardır."

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise “Siz çocuklardan katiller çıkmasının sebebisiniz. İbrahim öğretmenin katili kim? Tetiği çeken o çocuk mu, kurduğunuz bu adaletsiz düzen mi?” dedi.

Samsun’da eğitimciler temsili öğretmen tabutu taşırken Burdur’da öğretmenler “Yusuf Tekin uyuma öğretmenler ölüyor” sloganı attı. Eskişehir’de de Türk Eğitim-Sen üyeleri, kanlı önlükler giydi. Diyarbakır’da “Kınama değil, şiddet yasası istiyoruz” pankartı açılırken Malatya, Kars, Adana, Trabzon, Bursa, Bolu ve Sivas’ta öğretmenler “şiddete hayır” eylemi yaptı.