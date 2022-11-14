Bir araya gelen 6 liderden yeni paylaşımlar: Kararlıyız

14 Kasım 2022 Pazartesi, 21:38

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan altılı masa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da 8'inci kez toplandı.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapan liderler, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

"TARİHİN BİZE YÜKLEDİĞİ..."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda sürdürdüğümüz, ülkemizi bu buhrandan kurtarmak ve demokrasiye güç vermek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Ali Babacan olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum"

Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda sürdürdüğümüz, ülkemizi bu buhrandan kurtarmak ve demokrasiye güç vermek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın @alibabacan olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/A0J0jdUUv2 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 14, 2022

"MUTLU BİR TÜRKİYE"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Demokrasinin, adaletin ve huzurun hâkim olduğu; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefiyle bir araya geldiğimiz bu değerli toplantı için; Başta ev sahibi Sayın Ali Babacan olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

Demokrasinin, adaletin ve huzurun hâkim olduğu; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefiyle bir araya geldiğimiz bu değerli toplantı için;



Başta ev sahibi Sayın @alibabacan olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/xZbyDxx995 — Meral Akşener (@meral_aksener) November 14, 2022

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Ev sahipliğini yaptığımız Liderler Zirvesi’ni tamamladık. Değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Ev sahipliğini yaptığımız Liderler Zirvesi’ni tamamladık.



Değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun.#HemenDemokrasi pic.twitter.com/aFHW9l1Fll — Ali Babacan (@alibabacan) November 14, 2022

"KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bugünkü 6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Deva Partisi Genel Başkanı Sn. Ali Babacan başta olmak üzere tüm saygıdeğer genel başkanlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bugünkü 6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Deva Partisi Genel Başkanı Sn. @alibabacan başta olmak üzere tüm saygıdeğer genel başkanlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/nmQSuUoxbz — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 14, 2022

"KARARLIYIZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

"KARARLIYIZ! Hep birlikte güçlü ve müreffeh Türkiye’yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun; “barış ve huzur yurdu bir Türkiye” mümkün…"

KARARLIYIZ!



Hep birlikte güçlü ve müreffeh Türkiye’yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz.



Milletimiz müsterih olsun; “barış ve huzur yurdu bir Türkiye” mümkün… pic.twitter.com/aBC2uvsJRO — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 14, 2022

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN..."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal:

"Her bir vatandaşımız için temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, özgürlükçü ve demokratik Türkiye’yi vatandaşlarımızın desteği ile inşa etme kararlılığında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Sayın Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Deva Partisi'nde bir araya geldik. Misafirperverlikleri dolayısıyla başta Sayın Ali Babacan olmak üzere cesaret ve kararlılığı paylaştığımız tüm liderlere teşekkür ediyorum."