Bir çiftçi Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düğün düzenlediği ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’na katıldı. Fotoğraf çekimi sırasında bir çiftçinin Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptüğü görüldü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde bir araya geldi. Buluşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsalda tarıma ve hayvancılığa Büyükşehir Belediyesi olarak verilen desteği ve bundan sonraki yapılacak destekleri açıkladı.
Daha sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalardan dolayı Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür etti. CHP’li belediyelerin ayrımcılık yapmadan herkese hizmet götürdüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından fotoğraf çekimi sırasında bir çiftçi Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptü.
İşte o görüntüler:
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