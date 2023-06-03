Bir devir sona erdi: Bakanlığı sona eren Soylu'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 03.06.2023 - 23:01

Güncelleme: 03.06.2023 - 23:01

Merakla beklenen yeni kabine belli oldu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede bulunan isimleri açıkladı.

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı sona erdi. Soylu'nun yerine Ali Yerlikaya getirildi.

İLK AÇIKLAMA

Kabinenin açıklanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun."

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum.



Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a;

büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2023

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 'Bakanlığa devam edecek misiniz?' sorusuna "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden gerekeni yaptım. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim. Ben cari duruma bakarım. Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda" cevabını vermişti.