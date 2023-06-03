Ekonomide yeni dönem... Mehmet Şimşek döneminde Türkiye'yi neler bekliyor?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 22:41

Güncelleme: 03.06.2023 - 22:41

Merakla beklenen yeni kabine belli oldu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede bulunan isimleri açıkladı. Ekonomide merakla beklenen isim olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildi.

Dış basında "piyasa dostu" bir isim olarak nitelenen Şimşek'in ortodoks ekonomi politikalarına dönüş yaparak son 2 yılda uygulanan ekonomi politikalarını kademeli olarak değiştireceği tahmin ediliyor.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım başbakanlığında kurulan hükûmetlerde görev alan Mehmet Şimşek 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükûmeti‘nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. Ayrıca Erdoğan‘ın kurduğu 61. Türkiye Hükûmet ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu 62. Türkiye Hükûmeti, 63. Türkiye Hükûmeti ve 64. Türkiye Hükûmeti‘nde de yer aldı.

Şimşek, 2007 Türkiye genel seçimlerinde AKP Gaziantep milletvekili olarak ilk kez meclise girdi ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan hükûmette ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı.

*Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevinin yanı sıra 2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürütttü.

1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile maliye bakanlığı görevine getirilmiştir. Haziran 2011 seçimlerinde de AK Parti Batman milletvekili seçilerek meclisteki yerini koruyan Şimşek, yeniden maliye bakanlığı görevine getirildi.

*Haziran 2015 seçimlerinde AKP Gaziantep milletvekili olarak tekrar meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili olarak tekrar seçildi ve 4 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulan hükûmette başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

*22 Mayıs 2016 tarihinde Ahmet Davutoğlu‘nun istifasının ardından Binali Yıldırım’ın kurduğu hükûmette başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Kurulan yeni hükûmette Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun başkanlığı, Şimşek’ten alınarak Binali Yıldırım’a verildi.

DİKKAT ÇEKEN POLEMİKLERE GİRDİ

Mehmet Şimşek, aktif siyaset yaptığı 11 yılda birçok polemiğe karıştı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek'i “İşte size paranın babasını getirdim, size hizmet etsin, çalışsın” cümlesiyle kalabalığa tanıttı.

2008'de ABD'de konut balonunun patlaması ve başta Lehman Brothers gibi dönemin en büyük bankalarının önemli bir kısmının batması, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de ekonomik krize sürüklemişti. TÜİK verilerine göre işsizliğin 2008’in kasım-aralık ve 2009’un ocak döneminde 838 bin kişi artmasını Mehmet Şimşek, "kadınlara" bağlamıştı. Şimşek, "İşsizlik oranı niye artıyor biliyor musunuz? Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı daha artıyor" demişti.

"DEPREM VERGİSİ DUBLE YOLLARA GİDİYOR"

2011'de gerçekleşen Van depreminin ardından dönemin Maliye Bakanı Şimşek, "Deprem vergileri nerede?" sorularına şu yanıtı vermişti:

“Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti. Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor.”

"FAİZ DIŞINDA HER KONUDA..."

Bloomberg'in haberinde Şimşek'in "tam yetkili" Hazine ve Maliye Bakanı olacağı belirtilmişti. Perşembe günü Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberinde ise Erdoğan ve Şimşek'in "faiz dışında her konuda" anlaşabileceği, ancak politika faizinin yükseltilmesinin Cumhurbaşkanı için sorun olmaya devam ettiğine yer verilmişti.

Soylu'ya konuşan bir kaynak, Şimşek'in şirketler için "çok maliyetli olmayan" bir şekilde, politika faizini kademeli olarak 18 ayda mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e çıkarmak istediğini söylemişti. Şimşek'in aynı zamanda para politikasında özgürlük talep ettiği medyada kendine yer bulmuştu.