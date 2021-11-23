Bir dönemin 'reis'çisi Serkan İnci'den iktidara: Memleketi bitirdiniz, artık istifa edin

23 Kasım 2021 Salı, 11:30

Uzun yıllar iktidarın sıkı savunuculuğunu yapan, bir dönem de AKP içindeki 'Pelikan' denilen yapıya da yakınlığı ortaya çıkan, İnci Sözlük adlı internet sayfasının kurucusu Serkan İnci, Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki değer kaybının durmaması sonrası iktidarı istifaya çağırdı

İnci, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1 Dolar = 11.72 TL

Memleket hergün %2 - %3 eriyor.

Bitirdiniz memleketi; ne istikrar kaldı, ne güven, ne adalet.

İflas ettiniz.

Artık istifa edin. Piyasanın, dünyanın, milletin size güveni kalmadı.

En azından erken seçim ile bu millete kendi kaderini çizme şansı verin."

Serkan İnci için 2017 yılında, AKP'den seçimlerde para aldığı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakması sürecini başlatan, 'Pelikan Bildirisi' denilen metne katkı verdiği iddia edilmişti.

'Pelikan' iddiası, Serkan İnci'nin bildirinin hazırlandığı Kuzguncuk'taki Beyaz Köşk'te çekilmiş fotoğrafının ardından da gün yüzüne çıkmıştı.



