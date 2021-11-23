Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı

23 Kasım 2021 Salı, 11:23

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12 TL seviyesini aştı.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 35

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken; TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı ise yüzde 35 civarında.

Dolar/TL kurunun yükselmesiyle birlikte TL'deki kayıp açık ara daha fazla oldu.

TL'deki kaybın ardından gazetemiz yazarı ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ''Üç basamaklı enflasyona doğru... Bilerek, isteyerek'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

''BİR KRİZDEN DİĞERİNE SÜRÜKLENECEĞİZ''

TL'nin değersizleşmesine dikkat çeken ekonomist Ümit Akçay ise, ''2 ayda TL'nin yüzde 26.89 değersizleşmesi bir döviz krizidir. 23 Eylül'deki faiz indirimi süreci başladığından bugüne yaşananlar, karşımızda işlemeyen iki modelin olduğunu gösteriyor. 2001-2013 modeli de, 2013-2021 modeli de işlemiyor. Bunları aşacak ciddi alternatifleri konuşmadığımız sürece bir krizden diğerine sürükleneceğiz'' ifadelerini kullandı.