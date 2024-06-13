Bir grup tarafından takip edilmişti! Sinan Ateş'in ablası Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:21

Güncelleme: 13.06.2024 - 18:10

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve Ablası Selma Ateş 18 aydır adalet mücadelesi veriyor.

Son olarak MHP Bursa Ülkü Ocakları başkan yardımcıları tarafından takip edildiği iddia edilen Selma Ateş, emniyete giderek şikâyette bulundu. Konuya dair açıklama yapan Bursa Valiliği şahısların Ateş’i takip etmediğini ve Ülkü Ocakları ile ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

"12-13 SAAT EMNİYETTE KALDIM"

Yaşananlara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Selma Ateş, evinden başlayarak kahvaltı etmeye gittiği mekâna kadar aynı şahıslar tarafından takip edildiğini, kendisinin mekandan ayrılmasının hemen ardından şahısların da ayrıldığını belirtti.

Ateş, “Benim kardeşim sokak ortasında öldürüldü, şüphe duymam gayet normal. Madem bu kişiler belediye personeli neden 12-13 saat emniyette kaldım. Bundan sonra daha çok tedirgin olacağım” dedi.

"MHP’YE YAKIN İSİMLER TEHDİT EDİYOR"

Zeki Berkay Albayrak isimli eski Ankara Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı’nın kendisinin sosyal medya paylaşımlarına silah fotoğrafları ile yanıt gönderdiğini belirten Ateş, “Ben hiçbir kurum ve kuruluştaki insanları bilemem ancak sosyal medyada beni tehdit eden kişilerin paylaşımlarına baktığımızda hep MHP ile ilgili paylaşımları olan kişiler olduğunu görüyorum” diye konuştu.

Soruşturmanın yetkili siyasilere uzanması ihtimaline dair konuşan Ateş, “İsteğimiz kardeşimin faillerini bulmak. Ucu nereye giderse gitsin adalet yerini bulana kadar pes etmeyeceğiz. Biz kimseyi hedef göstermiyoruz, kim oldukları önemli değil. Kardeşimi öldürenler yargılansın biz de nefes alalım” ifadelerini kullandı.