Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'in Ülkü Ocakları mensupları tarafından takip edildiği iddia edildi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:15

Güncelleme: 13.06.2024 - 00:21

T24'ün haberine göre, karakolda ifade veren Ateş'i takip edenlerin iki ayrı ekipten oluştuğu ve bu ekiplerin içinde, ikisi başkan yardımcısı olmak üzere 7 kişinin Bursa Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenildi. Karakoldan sonra Ateş, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye geçti.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Sinan Ateş cinayeti davası ve Cumhur İttifakı'ndaki gelişmelerle gündeme gelen MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ateş davası üzerinden MHP'nin hedef alındığını belirterek bazı gazeteci ve televizyon kanallarını eleştirmişti.

"YÜREĞİN VARSA YANIMA OTUR"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Selma Ateş'in takibi sonrasında, Semih Yalçın'ı alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada 'Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira' diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla’yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer 'Google'da arat. Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP’deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın."