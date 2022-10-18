Bir haberimize daha erişim engeli getirildi

18 Ekim 2022 Salı, 11:52

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakın Yeni Şafak gazetesini de bünyesinde barındıran Albayrak Holding’e ait iki şirket, Nisan ayı içerisinde 5 gün arayla toplamda 176 milyon liralık ihale almıştı.

11 Nisan 2022 tarihinde yer verdiğimiz "AKP'li belediyelerden Albayrak Holding'e 176 milyonluk çifte ihale" başlıklı haberimize Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

İHALELER ALBAYRAK ŞİRKETLERİNE

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Bahçelievler Belediyesi, 16 Mart 2022 tarihinde “Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Mutelif Cins ve Miktarlarda Hizmet Aracı Kiralanması İşi” adı altında bir ihale düzenlemişti. Açık usulle gerçekleşen 93 milyon 887 bin liralık ihaleyi Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı öğrenilmişti.

Bahçelievler Belediyesi’nde olduğu gibi Güngören Belediyesi’nin düzenlediği ihale de Albayrak Holding’e ait bir şirkete gitmişti.

AKP’li Güngören Belediyesi'nin “Araç ve Makine İle Yapılan Kent Temizliği, Çöplerin Toplanması ve Nakil İşleri” için düzenlediği ihale Albayrak Holding bünyesinde bulunan Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık Anonim Şirketi ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne gitmişti.

Şirket ile belediye arasında 28 Mart’ta 2 buçuk yıllık süreliğine 81 milyon 689 bin liralık sözleşme imzalanmıştı.

Albayrak Holding’e bağlı ihale verilen şirketlerden Platform Turizm, yıllardır AKP’li belediyelerin servis ve araç kiralama ihalelerini alıyor.

İBB HABERİNİN ARDINDAN ENGELLEME KARARI

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, geçen günlerde "İBB aracında uyuşturucu skandalı" başlıklığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan bir haber yayımlamıştı.

Provokasyon haberindeki aracın Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'a ait Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nin çıkması gündeme oturmuştu.

Bu olayın ardından Nisan ayında yaptığımız haberimize yeni erişim engeli getirilmesi kararı ise dikkat çekti.