"Birileri belediyeyi AKP’ye teslim etmek istemektedir!"

Yayınlanma: 13.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 13.01.2024 - 12:26

CHP Parti Meclis’i (PM) tarafından Torbalı Belediye Başkan adayı olarak Övünç Demir’in açıklaması ilçede tartışmalara neden oldu. Mevcut Belediye Başkanı Mithat Tekin, yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye başkan aday adayları parti meclisinin CHP’li olmayan belediyelerin başkanlarıyla birlikte Torbalı’nın da adayının açıklamasına şaşırdıklarını ifade eden açıklamada “Birileri belediyeyi tekrar AKP’ye teslim etmek istiyor” denildi.

“Torbalı’nın ‘kayıp ilçeler’ ile birlikte açıklanmasına, Torbalı Belediye meclis üyelerinin ve mevcut belediye yönetiminin yok sayılmasına karşı açıklamamızdır” başlıklı yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ”

“Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nun 10.01.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Torbalı ilçemizin İzmir seçim çevresinde 2019'da kaybedilmiş ilçeler arasına dahil edilmesi, daha da vahimi, gündemde olmamasına rağmen Torbalı Belediye Başkan adayınının sürpriz bir şekilde, alelacele, gizli-saklı bir yordamla adeta yangından mal kaçırır gibi açıklanmış olması, gerek Torbalı CHP örgütü gerekse tüm Torbalı halkında rahatsızlık yaratmıştır. Seçimi başlamadan kaybettirecek bu kararın parti tabanında öfkeye ve hayal kırıklığına sebebiyet verdiği ortadadır. Anlaşılan o ki 2019 seçimlerinde AKP’nin elinden aldığımız belediyemizi birileri yine AKP’ye teslim etmek istemektedir.

Henüz İzmir Büyükşehir adayımız bile belli değilken, Torbalı’yı kayıp ilçelerle birlikte açıklamak, Torbalı’daki CHP tabanına, bizzat Partimize ve dahi 2019 seçimlerinde oy vermiş vatandaşlarımıza hakarettir. Bunu kabul etmiyor, Genel Merkezin bu kararını yeniden gözden geçirmesini umut ve talep ediyoruz.

CHP Torbalı tabanı bu yaşananlardan rahatsızdır. Söz konusu açıklanan aday daha önce de kayyum olarak ilçe başkanlığına atanmış, parti dizayn edilmiş, yığılma üyelikler yapılmış, partinin iç dinamikleriyle oynanmış ve parti örgütü Torbalı’da zayıf düşürülmüştür. Geldiğimiz noktada aynı güç aynı kişinin belediye başkan adayı olarak yangından mal kaçırır gibi açıklanması için devreye girmiştir. Bu durum, Torbalı kamuoyunda bir takım etik dışı soru işaretlerini gündeme getirmiştir. Adayı kimler

ve niçin çok hızlıca gündeme alıp açıklanmasını sağlamışlardır? CHP'yi siyasal kirlilik içerisine çekmek isteyenler kimlerdir? Torbalı neden kayıp ilçe olarak sayılmıştır? Mevcut belediye yönetimi neden görmezden gelinmiştir? Temiz bir toplum yaratmanın yolu temiz siyasetten geçer. Temiz siyaset ise kuralları önceden belirlenmiş, ilkeli ve siyasi etik kurallarına göre işleyen bir sistem üzerinde yükselebilir ancak. Temiz siyaset istemek her CHP’linin hakkıdır.

2021 yılında Menemen Belediyesi'nin CHP’den AK Parti’ye geçişini hep birlikte yaşadık, gördük. Belediye meclis üyelerinin oyları ile Menemen Belediyemiz göz göre göre AK Parti’ye teslim edildi. Bu teslimiyet, gerek İzmir gerekse tüm Türkiye’de partililerimiz arasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Buna karşın Torbalı örneğinde, mevcut belediye yönetimi ve belediye meclis üyeleri onurlu bir duruş sergileyip belediyenin CHP’de kalmasını sağladı. Torbalı CHP meclis grubunun bu onurlu, dik duruşu kendisinden sonra Menderes Meclis Başkanvekili seçimlerine de doğrudan etki etti ve yeni bir Menemen travmasının yaşanmasına engel oldu. Şimdi Menemen’i bile açıklamayıp, hatta Urla'yı, Aliağa’yı açıklamayıp Torbalı’yı kayıp ilçeler arasına dahil ederek açıklamak, dik duran meclis üyelerimize ve belediye yönetimine haksızlıktır. Parti tabanımız ve Torbalı Kamuoyu haklı olarak şu soruyu sormaktadır: Meclis üyelerimiz ve belediye yönetimimiz dik duruş gösterdi diye mi cezalandırılıyor?

Mevcut belediyemizi, kurulan türlü komplolara karşı koruyan, Merhum Belediye başkanımız İsmail Uygur’un vefatından sonra yeni bir Menemen oldubittisine mani olan onurlu meclis üyelerimiz adeta cezalandırılmıştır. CHP’nin bayrağını Torbalı’da dalgalandıran Belediye Meclis üyelerimiz, partililerimiz ve aday adayları olarak bizler, kapalı kapılar ardındaki hesaplar yoluyla 250.000 kişinin yaşadığı Torbalı’mıza kaybedilmiş ilçe muamelesi yapılmasına ve mevcut belediye yönetiminin iradesinin görmezden gelinmesine razı değiliz. Bir CHP belediyesi olan Torbalıya yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Bu hatadan dönüleceğine dair inançla sükûnetimizi koruyoruz. Bununla birlikte belirtmek isteriz ki, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde mevcut belediyemizin kaybedilmesi halinde, bu kararı alanların sorumlu olacağını tarihe not düşeriz.”

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