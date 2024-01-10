CHP, İzmir’in 6 ilçesinde adaylarını açıkladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 23:59

Güncelleme: 11.01.2024 - 08:14

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bugün gerçekleşen PM toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilecek isimlerin bazıları duyruldu.

Toplantıda İzmir’den 6 ilçeye belediye başkan adayı ataması yapıldı. Menemen için ise eğilim yoklaması yapılması kararı alındığı öğrenildi.

Açıklanan adaylar şu şekilde:

Torbalı: Övünç Demir

Bergama: Tanju Çelik

Tire: Hayati Okuroğlu

Kiraz: Nasuh Coşkun

Kınık: Sema Bodur

Bayındır: Davut Sakarsu