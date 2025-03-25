Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan grev açıklaması: Hukuk ve demokrasiden uzaklaşma sürerse karar alınabilir

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:24

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:29

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu açlık sınırının martta 25 bin 720, yoksulluk sınırının ise 78 bin 230 liraya yükseldiğini açıkladı. Konfederasyonun bağlı sendikası Eğitim-İş yaptığı açıklamada genel grev kararı almaya hazır olduklarını duyurdu. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'den DİSK'e "Genel grev yap" çağrısında bulundu. Son olarak ise grev kararı alan Eğitim Sen üyesi akademisyenlere soruşturma açıldı. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde Birleşik Kamu-İş'in grev kararı alıp, almayacağını, süreç boyunca izlenecek yol haritasını konfederasyon genel başkanı Orhan Yıldırım ile konuştuk.

‘3 BİN 622 LİRALIK KAYIP VAR’

Şubat ayı araştırmalarına göre martta açlık sınırında bin 500 lira civarında, yoksulluk sınırında ise yaklaşık 2 bin 900 liralık bir artış olduğuna dikkat çeken Yıldırım, mart ayı açlık sınırı ücretine göre her asgari ücretlinin 3 bin 622 liralık bir kaybı olduğunu açıkladı. Toplumun önemli bir kesiminin açlık sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade eden Yıldırım, “Bir tarım ülkesi olmamıza rağmen dünyada gıda fiyatları en fazla artan sekizinci ülkeyiz. İktidar gıda planlamasını doğru yapamıyor. Yanlış politikalar nedeniyle toplumun büyük bir kısmı eziliyor” dedi.

Bir önceki aya göre sebze, meyve, et ve balık ürünlerinin en fazla artış gösteren ürünler olduğunu dile getiren Yıldırım, "En düşük gelire sahip olan kesim aldığı bütün parayı gıdaya yatırıyor. İnsanlara karşı “Karnını doyur, otur oturduğun yerde” tarzı bir yaklaşım var” diye konuştu.

‘SANDIK DIŞI HESAPLAŞMANIN KARŞISINDAYIZ’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomik ve toplumsal bir kriz yarattığını söyleyen Yıldırım, “Hukuk bağımsız olmaktan çıkarılmaya çalışılmaktadır. Sandık dışı hesaplaşmanın karşısındayız” dedi. Eğitim Sen üyesi akademisyenlerin iş bırakmasına yönelik açılan soruşturmaya ilişkin, “Eğitim Sen'in yaptığı mücadelenin destekçisiyiz. Akademisyenler de bu toplumun insanıdır. Almış oldukları eylem kararında bir sıkıntı yoktur” açıklamasında bulunan Yıldırım, hukuk ve demokrasiden uzaklaşma sürerse diğer konfederasyonlar ve sendikalarla birlikte iş bırakma, daha ileri gidilirse genel grev kararı alma durumlarının oluşabileceğini belirtti.

‘SONSUZ DEĞİL SÜRELİ YETKİ VERİLDİ’

Yıldırım son olarak şunları söyledi: “İktidar; baskı ve şiddetle, mücadeleden vazgeçirme eyleminden uzak durmalıdır. İktidara sandıkta sonsuz değil süreli bir yetki verildi. Bu süre içerisinde iktidar, yetkiyi bu ülkenin refahını ve özgürlüklerini artırmak için kullanmalıdır. Bunun tam tersine giden her yolun karşısındayız.”