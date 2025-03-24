Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından piyasalara müdahaleler sürüyor: Mevduat ve fonlarda stopaj indirimi gündemde!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:18

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:18

Geçen hafta Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik yargı operasyonu piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olurken kulislerde ekonomi yönetiminin mevduat ve fonlarda stopajı düşürme planlarını görüşmeye başladığını konuşulmaya başlandı.

MEVDUAT VE STOPAJ ORANLARI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanabilecek olası dalgalanmalara karşı ekonomi yönetimi bir dizi önlem paketini değerlendirmeye aldı. İlk aşamada TL’nin desteklenmesi amacıyla mevduat ve fonlardaki stopaj oranlarının düşürülmesi seçenekleri masaya yatırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantılarda atılan adımların etkileri tartışılırken mevcut ekonomik durum da gözden geçirildi.

Kaynaklara göre ekonomi yönetimi geleceğe yönelik birçok alternatif adımı da değerlendiriyor. 1 Şubat’tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranları artırılmıştı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar olan hesaplarda ise yüzde 7,5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.