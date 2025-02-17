BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı: Tepkiler yükseliyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 22:28

Güncelleme: 17.02.2025 - 22:30

Gaziantep’te düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin valilik tarafından yasaklanmasının ardından 14 Şubat’ta gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yeniden gözaltına alındı ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkmen'in "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" iddiasıyla savcının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına karşı tepkiler yükselmeye devam ediyor.

“İŞÇİLERİN DEMOKRATİK TEPKİSİNİ SINIRLAMAYA ÇALIŞAN BU KARARI TANIMIYORUZ”

BİRTEK-SEN avukatı Esmer Özer, tutuklama kararını tanımadıklarını vurguladığı açıklamasında mücadeleye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Dosyanın normalde talimatını veren savcı değiştirildi ve dosya başka bir savcıya yönlendirildi. ifadesini bile almadan suç ceza hakimliğine tutuklama talebiyle teşvik etti müvekkilimi. Bu kararın hukuka haykırı olduğunu bir kere daha vurguluyoruz. İşçilerin eylemini, valiliğin yasak kararıyla sınırlamaya çalışan, sendika başkanının gözaltına alarak işçilerin demokratik tepkisini sınırlamaya ve onların hak arama özgürlüğünü engellemeye çalışan bu kararı da tanımıyoruz. Bu karara karşı da mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“BU KARARIN AMACI YURTTAŞLARA GÖZDAĞI VERMEKTİR”

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bülent Duran ise sürecin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Eğer yargı makamları bu kararı veriyorsa, anayasal yetkilerini ihlal ediyorlar. Bu tutuklama kararı, sendikal mücadeleyi bastırma girişimidir. Bu suçu Mehmet Türkmen işlemiyor, bu talimatı veren ve kararı veren yargılama makamları işliyor. Bugün ülkenin yüzde doksanı kaygı, korku, tedirginlik, açlık ve yoksullukla karşı karşıya. Bu kararın amacı, sendikal mücadeleyi bastırmak ve yurttaşlara gözdağı vermektir. Ancak bu baskılar sonuç vermeyecek, hak ve özgürlükler için mücadele sürecek" ifadelerini kullandı.