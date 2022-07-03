Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri belirten Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.
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