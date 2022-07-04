Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı
Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 19 Temmuz'a kadar izne bağlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince, düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl sınırlarında 5 Temmuz 00.01'den 19 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, drone, paramotor uçurma, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylemler, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının, en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi ve idarece talep edilen belgeleri bildirmek şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Sigaraya dev zam
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Demirören'e tarih verdi
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Siz bunları hiç bilmemiş olun!