Barış Atay ve Ahmet Şık'tan 'Twitter kısıtlamasına' sert tepki: 'Cinayet işlemekle eş değer'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:21

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:02

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem Hatay ‘da büyük yıkım yarattı. Depremlerin ardından can kayıpları her geçen saat artarken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Son olarak Hatay'a giden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, deprem bölgesinden açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’ın haberine göre; Antakya ilçesinin Armutlu Mahallesi’nde konuşan Atay ve Şık, Türkiye’de internete ve sosyal medyalara uygulanan ‘bant daraltma’ kararına da tepki gösterdi.

Hatay’da #deprem arama-kurtarma çalışmalarına katılan Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu sosyal medya kısıtlamasına afet bölgesinden tepki gösterdi:



"Buradaki insanları bile isteye öldürüyorsunuz!" #TwitteriAcin pic.twitter.com/eQd3sQaz4W — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 8, 2023

“SABRIMIZ TAŞTI”

Atay, iktidar eliyle yapılan Twitter kısıtlaması için, "Ne söylenebilir gerçekten bilmiyoruz ama sabrımızın sınandığını düşünüyoruz" dedi.

Konuşmasına "Zaten haberlerde de devletin tüm kademelerinin ve Erdoğan’ın yalanlarını okuyoruz" diyerek devam eden Atay, "Her yere ulaşıldığını iddia ediyor, hiçbir yurttaşın sorunu kalmadığını iddia ediyor. Bunlara bir nebze gülüp geçmemiz mümkün olabildi ama bugün artık gerçekten sabrımızın taştığını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

“BURADAKİ İNSANLARI BİLE İSTEYE ÖLDÜRÜYORSUNUZ”

Depremin vurduğu birçok noktaya saatler geçmesine rağmen ulaşılamadığına ve depremzedelerle sosyal medya üzerinden iletişim sağlanabildiğine dikkat çeken Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese anlatmaya çalıştık, katılabildiğimiz yayınlarda söyledik; burada daha bir çorba dağıtılmış değil. Hatay’da imkanların ne kadar sıkıntılı olduğundan bahsettik. Karşılaştığımız manzara herhangi bir insanın dayanabileceği gibi değil. Zaten sesimizi duyurabildiğimizi düşündüğümüz tek mecranın yasaklanmış olmasının cinayet işlemekle eş değer olduğunu düşünüyorum. Buradaki insanları bile isteye öldürüyorsunuz. İktidar olarak öldürüyorsunuz. Bunun emrini veren Erdoğan olarak öldürüyorsun bu insanları. Bu insanların katili sadece deprem değil."

'DIŞARIDAN BULDUĞUMUZ MALZEMELERE AFAD OLARAK ÇÖKÜYORSUNUZ'

Atay, şöyle devam etti:

"Artık ne söylenebilir bilmiyorum. Çıkıyorsunuz bizi tehdit ediyorsunuz, ‘AFAD dışında hiçbir şeye izin vermeyeceğiz’ diyerek üst perdeden konuşuyorsunuz, yardım göndermiyorsunuz, gelen yardımları da engelliyorsunuz bir de onun üzerine bu kadar insan hayatta kalma mücadelesi verirken, tanıdıklarını enkazın altından en azından sağlam bir şekilde çıkarmaya çalışırken yaptığınız şey sosyal medyayı daraltmak. Bu ahlaksızlıktır. Ahlaksız bir iktidarsınız siz.

Daha ne kadar net söyleyebilirim bilmiyorum. Ben buradayım, herkesi tutuklamakla tehdit ediyorsunuz ya; Ahmet Şık da burada ben de buradayım. Türkiye İşçi Partili her vekil, her birey burada. Buyurun hodri meydan. Gücünüz neye yetiyorsa karşınızda duruyoruz. Eğer siz böyle davranacaksanız nasıl karşılık alacağınızı göreceksiniz. Yettiniz artık, haddinizi bileceksiniz.

İnsanlar tuvalete gidemiyor, yemek yiyemiyor, su içemiyor. İnsanların hiçbir şeyi kalmadı. Üçüncü günü bitiriyoruz elektrik yok, benzin ve mazot yok. Şu an dışarı çıkmak isteyen dışarı çıkamıyor, girmek isteyen şehre giremiyor. Çünkü daha trafiği bile kontrol edemiyorsunuz siz. Ondan sonra çıkmış bize masal anlatıyorsunuz. Bize parmak sallıyorsunuz. Biz o parmağı kırarız!

Buraya gelen malzemelerin bir kısmına el koyan AFAD’a bir kez daha sesleniyorum: Kendi çabamızla dışarıdan bulduğumuz malzemelere AFAD olarak çöküyorsunuz. Haddinizi bileceksiniz. Siz yardım etmiyorsanız biz yardım bulmasını biliriz. Sadece gölge etmeyeceksiniz bize. Biz buradayız. Türkiye İşçi Partisi olarak da buradayız Antakyalı her bir yurttaş olarak da buradayız. Biz sizin olmadığınız her yerde varız zaten. Sadece gölge etmeyeceksiniz, haddinizi bileceksiniz. O Twitter’ı da açacaksınız!"

'KATİLİN KİM OLDUĞUNU BİLİN'

Atay’ın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Şık ise deprem bölgesinde yaşananların internet ve sosyal medya kısıtlamalarıyla halktan gizlenmeye çalışıldığını belirerek şunları söyledi:

"Sorumluluk ortaya çıkmasın diye internet bandını daraltıyorlar. O sorumluluk kitlelerce öğrenilmesin diye sizin sosyal medyaya girmenizi engelliyorlar. Lütfen katilin kim olduğunu bilin ve öfkenizi ona yönlendirin" ifadelerini kullanan Şık, şöyle devam etti:

"Katillerin kim olduğunu biliyoruz ama hala buraya yardımları engelleyen, gönderilen yardımları AFAD eliyle gas edenler bu katliamın sorumlusudur. O sorumluluk ortaya çıkmasın diye internet bandını daraltıyorlar. O sorumluluk kitlelerce öğrenilmesin diye sizin sosyal medyaya girmenizi engelliyorlar. Lütfen katilin kim olduğunu bilin ve öfkenizi ona yönlendirin. İnsanlar burada insan üstü bir çabayla hala ‘acaba bir kişiyi daha sağ kurtarabilir miyim’ diye çabalıyorlar. Sağ kurtulanların ayakta kalabilmesi için çabalıyorlar. Bunu kimse göz ardı etmesin."