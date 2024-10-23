BM, Ankara’daki terör saldırısını kınadı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 20:59

Güncelleme: 23.10.2024 - 20:59

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerini ileten Gutteres, yaralılara acil şifalar dileyerek, Birleşmiş Milletler’in Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.