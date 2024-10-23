BM, Ankara’daki terör saldırısını kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı kınadı.
Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınadı.
Saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerini ileten Gutteres, yaralılara acil şifalar dileyerek, Birleşmiş Milletler’in Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.
Etiketler: #BM #terör saldırısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı!
- Terör saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı!
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Bahçeli istemişti: Dervişoğlu'ndan 'ip' yanıtı
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Otostop çeken gence ahlaksız teklif!
- Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
- Özel'den Diyarbakır'da Bahçeli'ye yanıt
- ‘Yenidoğan çetesi’ iddianamesinde yeni ayrıntılar