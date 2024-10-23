BM, Ankara’daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı kınadı.

BM, Ankara’daki terör saldırısını kınadı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 20:59

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerini ileten Gutteres, yaralılara acil şifalar dileyerek, Birleşmiş Milletler’in Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.


Etiketler: #BM #terör saldırısı

İlgili Haberler

TUSAŞ'a terör saldırısının ardından: Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!

TUSAŞ'a terör saldırısının ardından: Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
Dışişleri Bakan Fidan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama: Emellerine ulaşmalarına izin vermeyecceğiz

Dışişleri Bakan Fidan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama: Emellerine ulaşmalarına izin vermeyecceğiz
Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısını PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısını PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler