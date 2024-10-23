Dışişleri Bakan Fidan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama: Emellerine ulaşmalarına izin vermeyecceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi.
Ankara TUSAŞ'ta bugün gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle 4 yurttaşımız şehit olurken 14 yurttaşımız da yaralandı. Saldırının ardından peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
MİLLİ SAVUNMA VURGUSU
Fidan açıklamasında şı ifadelere yer verdi:
Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.
İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.
Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz.
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