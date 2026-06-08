Bodrum'da ‘mazbatasını’ alan emeklilerden Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘Aramızda yeri yok!’

2022 yılında İstanbul'da kurulan ve 2024 yılının Temmuz ayında Bodrum temsilciliğini açan Birleşik Emekliler Sendikası, üye sayısını 250'ye çıkararak tüzük gereği şube statüsü kazandı.

Şubeleşmenin ardından 24 Mayıs 2026 tarihinde İlçe Seçim Kurulu gözetiminde 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren sendika üyeleri, bugün Bodrum Adliyesi'ne giderek mazbatalarını teslim aldı.

Mazbata tesliminin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Safiye Karakaş, "Atanmış değil, seçilmiş bir başkan adayı olarak karşınızdayım" sözleriyle sandık iradesine dikkat çekti.

Üyelerinin iradesini sandığa yansıttıklarını ve seçilmiş biri olarak kendini çok güçlü hissettiğini belirten Karakaş, seçilmemiş kişilerin seçilmiş gibi davranmasını kınadıklarını vurguladı.

Sendikayı maddi ve manevi zorluklar nedeniyle kurduklarını ifade eden Karakaş, emeklilik hayallerinin deniz kenarında keyif yapmak olduğunu ancak mevcut politikalar sebebiyle ömürlerini adliye saraylarında ve meydanlarda eylem yaparak geçirdiklerini dile getirdi.

Açıklamalar sırasında bir muhabir "Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum Birleşik Emekliler Sendikası'na üyelik başvurusunda bulunursa tavrınız ne olur?" sorusunu sordu.

Sendika üyeleri soruyu "Aman abi burayı da bozar o. Asla! Asla!" sözleriyle yanıtladı.

İktidarın yanında yer alan ve iktidarın sopası olan hiç kimsenin aralarında yeri olmadığını belirten Karakaş, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kılıçdaroğlu'na kapıların kapalı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Kılıçdaroğlu da maalesef öyle bir şey yapan gelirse, aramızda yeri olmayacağını hissederiz. Biz sendika olarak hepimiz emekçiydik. Emekçilerin hakkını gasp eden hiç kimseyi, hiçbir oluşumu veya hiçbir kişiyi onaylamıyoruz."

"YÜZ KIZARTICI SUÇTAN İŞLERİNE SON VERDİ"

Tepkisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçi politikaları üzerinden sürdüren Karakaş, geçmiş dönemde yaşanan işten çıkarmalara atıfta bulunarak onu "emekçi düşmanı" olmakla suçladı. Karakaş, "Kılıçdaroğlu başa gelir gelmez, şaşıramaz olduk. Emekçilerin işlerine son verdi, hem de yüz kızartıcı suçtan. Bu onların aç olmaları, hiçbir yerde iş bulamamaları demektir. Böyle bir sebeple emekçi düşmanı birisi olduğunu kanıtladı. Çok üzgünüm," dedi.

Açıklamanın son bölümünde söz alan bir başka sendika üyesi ise dün altı beldede gerçekleştirilen belediye seçimlerine dikkat çekerek mevcut siyasi atmosferi eleştirdi. Atanmışların seçim bölgelerine gitmediğini belirten sendikacılar, yönetimin ne partiye ne de üyelere sahip çıkmadığını ifade etti.