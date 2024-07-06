Boğaziçi davası 11 Ekim'e ertelendi

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptıkları sırada gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı dava 11 Ekim'e ertelendi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00
Boğaziçi davası 11 Ekim'e ertelendi
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyum protestolarında, 25 Mart 2021’de gözaltına alınan öğrenciler için ertesi gün Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isterken gözaltına alınan 51 Boğaziçilinin yargılandığı dava dün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosyada sanık olan gazetecinin sunduğu görüntüler ile Emniyet’in görüntülerinin karşılaştırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanıklardan Şükran Yaren Tuncer hakkında da yakalama emri düzenlenmesine karar vererek duruşmayı 11 Ekim’e erteledi.


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