Boğaziçi Direnişi 600. gününde: Mücadeleye devam

Kayyum rektöre ve hukuksuzluklara direnen Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, tehditlere karşın eylemlerine devam etti. Akademisyenler, “Bu değerli kurumun yok edilmemesi için mücadele edeceğiz. Ele geçirme operasyonuna karşı duracağız” dedi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00
Boğaziçi Direnişi 600. gününde: Mücadeleye devam
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Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun, ardından da Naci İnci’nin rektör olarak atanmasının ardından başlayan direniş, 600 günü geride bıraktı. Akademisyenlerin nöbeti sürerken, rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez, eyleme katılanlar hakkında işlem yapılacağını da söyleyerek akademisyenleri tehdit etmişti.

Direnişi Cumhuriyet’e değerlendiren Boğaziçili akademisyenler, “Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar; kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyor. 

Son derece barışcıl ve anayasaya uygun bir şey yaptıklarını belirten siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Eder, “Bize sürekli ‘Bunlar sadece dikiliyorlar’ diyorlar. Biz, öğlen tatilinde barışçıl bir şekilde sessiz duruyoruz. Bu nasıl anayasaya aykırı oluyor anlamadık. Biz sözümüzü söylemeye devam edeceğiz” dedi.

(Ünal Zenginobuz)

“Eylemimizi yasadışılaştırma niyeti içindeler” diye konuşan ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, “Başından itibaren bir gayrı meşruluk ve kanunların bile uygulanmadığı bir süreç yaşıyoruz. Türkiye’nin bu değerli kurumunun yok edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ele geçirme, yok etme operasyonuna karşı duracağız” ifadelerini kullandı.


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